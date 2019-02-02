Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Валенсия». 02 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Никонцев: 0:4 в ходе матча — это всё то накопившееся, что «Спартак» не забил

Никонцев: 0:4 в ходе матча — это всё то накопившееся, что «Спартак» не забил
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:5).

«Вторую подряд игру я капитан, но ничего не поменялось. Подбадриваешь ребят, играешь сам. Не сказал бы, что мы начали играть только в концовке. Были моменты, играли в большинстве. В первом периоде играли «5 на 4» и «4 на 3». Просто не забили. Если бы забили, игра сложилась бы по-другому. 0:4 в ходе матча — это всё то накопившееся, что мы не забили, но получили в свои ворота. В концовке могли вытащить матч, но не получилось. Надо в начале забивать.

Сборная? Ранее я ездил в молодёжную сборную, в олимпийскую. Первая команда — новая мотивация и вызов для меня. Буду стараться, посмотрим, как там. Всё интересно, первый раз», — передаёт слова Никонцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Расклады в КХЛ. «Сибирь» сотворила сенсацию, ЦСКА обошёл СКА
На финишной прямой «регулярки» турнирная ситуация обостряется.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент