Никонцев: 0:4 в ходе матча — это всё то накопившееся, что «Спартак» не забил

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:5).



«Вторую подряд игру я капитан, но ничего не поменялось. Подбадриваешь ребят, играешь сам. Не сказал бы, что мы начали играть только в концовке. Были моменты, играли в большинстве. В первом периоде играли «5 на 4» и «4 на 3». Просто не забили. Если бы забили, игра сложилась бы по-другому. 0:4 в ходе матча — это всё то накопившееся, что мы не забили, но получили в свои ворота. В концовке могли вытащить матч, но не получилось. Надо в начале забивать.

Сборная? Ранее я ездил в молодёжную сборную, в олимпийскую. Первая команда — новая мотивация и вызов для меня. Буду стараться, посмотрим, как там. Всё интересно, первый раз», — передаёт слова Никонцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.