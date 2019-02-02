Красоткин — о матче с «Динамо»: «Адмирал» провёл одну из лучших игр

Голкипер «Адмирала» Антон Красоткин поделился мнением о матче с московским «Динамо» (3:0).



«Мы играем через день, стараемся выкладываться. Где-то приходится сложно и психологически, и физически, но это наша работа — выходить и играть на победу.



У «Динамо» хорошая, мастеровитая команда, хочу отдать должное партнёрам. Мы сегодня по большому счёту провели одну из лучших игр. В третьем периоде, когда сопернику надо было отыгрываться, мы им практически ничего не дали сделать. Здорово, что мы вовремя забили две шайбы во втором периоде, и ещё один гол — в третьем, а потом сыграли надёжно в своей зоне. Итог — победа! Каждому вратарю приятно сыграть на ноль, но всё же первая цель — победа команды.



Две победы на выезде после 0:7? До жути неприятно было проигрывать перед своими болельщиками, перед городом, тем более в дерби. Стараемся всеми силами реабилитироваться за это. Выходим на каждый матч по максимуму и двигаемся от игры к игре!



Спасибо за сегодняшнюю поддержку нашим болельщикам! Не знаю, откуда они — из Владивостока приехали или в Москве живут, но огромная им благодарность. Сегодня их было хорошо слышно, они нам очень здорово помогли!» — приводит слова Красоткина пресс-служба «Адмирала».

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