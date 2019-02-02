Разин — об игре с ЦСКА: ожидания от «Северстали» были немножко другие

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча с ЦСКА (0:4).



«Поздравляю ЦСКА с победой. У «Северстали» был хороший настрой. Надеялись, что на нас всё-таки соперник настроится по-другому. Эта игра — как лакмусовая бумажка. На таких встречах молодёжь учится, прогрессирует. Я сегодня доволен Грачёвым, Фёдоровым. Если Грачёв уже дебютировал в КХЛ, то для Фёдорова это первая игра в лиге. Он молодец, не стушевался.



А так, ожидания от команды были немножко другие. Жалко, что сегодня пришёл полный дворец, а мы не смогли порадовать болельщиков даже одним голом. Спасибо болельщикам за поддержку.



Наша мотивация — как можно выше подняться в турнирной таблице. Будем стараться выиграть каждый матч, чтобы команда осталась в КХЛ и показывала красивый хоккей.



Показали молодым хоккеистам, как играем, и объяснили, что хотим от них видеть на льду. Каких-то особенных слов не говорили. Настраивали так, как и всю команду», — приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».

ЦСКА всухую обыграл «Северсталь» и одержал третью победу подряд