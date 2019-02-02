«Спартак» установил клубный рекорд посещаемости в российской истории

«Спартак» встречался с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Москве и закончилась со счётом 5:3 в пользу казанского клуба.



Красно-белые установили клубный рекорд посещаемости в российской истории. За игрой с «Ак Барсом» на трибунах в Парке Легенд наблюдало 11397 зрителей. Предыдущий рекорд датируется 1 марта 2018 года — во время матча с московским Динамо на трибунах собралось 11337 зрителей.



Гости открыли счёт на 17-й минуте после точного броска в исполнении Пола Постмы. В начале второго игрового отрезка преимущество московского клуба укрепил Артём Лукоянов, впервые в карьере поразивший ворота «Спартака». На 2-й минуте третьего периода казанский клуб увеличил преимущество до трёх шайб стараниями Станислава Галиева, а чуть позже Иржи Секач реализовал большинство. Спартаковцы сумели отыграть три гола усилиями Александра Хохлачёва, Каспарса Даугавиньша и Анатолия Никонцева. В концовке Андрей Педан отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.

Никонцев: 0:4 в ходе матча — это всё то накопившееся, что «Спартак» не забил