Слепышев: настроились на «Северсталь», помнили о поражении в начале сезона

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвёл итоги выездной игры с «Северсталью» (4:0).



«Сегодня мы более серьёзно настроились на игру, помнили о поражении на старте сезона. Разобрали соперника, подготовились и сделали своё дело. В каких-то моментах сыграли неидеально, но в целом удалось выполнить установки тренерского штаба. Теперь у «Северстали» нет шансов на выход в плей-офф? Даже не знал об этом. Что тут сказать? У них были свои задачи, у нас — свои», — приводит слова Слепышева официальный сайт «армейцев».



Алексей Марченко вывел «армейцев» вперёд в концовке первого игрового отрезка, а во втором периоде подопечным Игоря Никитина удалось развить преимущество стараниями Сергея Калинина и Сергея Толчинского. В третьей двадцатиминутке Антон Слепышев в четвёртый раз огорчил хозяев и установил окончательный результат. Голкипер московского клуба Илья Сорокин записал на свой счёт очередной «сухарь».

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