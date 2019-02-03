«Нью-Джерси» в овертайме победил «Монреаль», у Яковлева «-1»

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт в матче на 6-й минуте открыл нападающий «Монреаля» Еспери Котканиеми. Ещё до первого перерыва Уилл Батчер счёт сравнял. Во втором периоде заброшенной шайбой отметился Филлип Дано. Победу «Дэвилз» принёс Нико Хишир. Он сначала перевёл игру в овертайм, а затем забросил шайбу в дополнительное время.

Российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев провёл на льду 14 минут 4 секунды, заблокировал 3 броска и окончил матч с показателем полезности «-1».

Видео победного гола Хишира также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.