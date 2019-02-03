Постма: мне повезло, что я могу поработать с таким тренером, как Билялетдинов

Защитник «Ак Барса» Пол Постма поделился впечатлениями от игры в России и работы под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

«Россия? Здесь другая культура, другой образ жизни. Многие ребята говорят только на русском, но в целом мне весело в России и я получаю удовольствие от работы здесь.

У «Ак Барса» хорошая система, быстрая игра. Она отличается от того, во что я играл в Северной Америке. Мы играем в другом стиле: много атак всей командой. Ребята помогают мне, а я им.

Билялетдинов — очень умный тренер. Мы играем в оборонительный хоккей, но эта тактика уже показала себя успешной в прошлом. Надеемся, что в дальнейшем она тоже будет давать результат. Стараемся поймать соперника в капкан — очевидно, что наша тактика работает. Мне повезло, что я могу поработать с таким тренером и набираться у него опыта», — приводят слова хоккеиста «Известия».