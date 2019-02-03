«Флорида» — «Вегас»: Барков забросил первым же броском на 12-й секунде

Нападающий клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Александр Барков открыл счёт в матче регулярного сезона с «Вегас Голден Найтс». Форвард «пантер» поразил ворота соперников уже на 12-й секунде встречи, это был первый бросок в матче.

Эта шайба стала для финского нападающего 18-й в сезоне. Всего в НХЛ он отметился 297 (118+179) баллами за результативность в 381 матче.

Лишь однажды за свою карьеру Барков забивал быстрее, чем в этом матче. Это произошло 5 апреля 2016 года, когда капитан «Пантерз» забросил в игре с «Монреаль Канадиенс» на 10-й секунде.

В матче продолжается второй период, счёт равный — 1:1.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Баркова также можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19