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«Флорида» обыграла «Вегас», «Оттава» дома уступила «Детройту»

«Флорида» обыграла «Вегас», «Оттава» дома уступила «Детройту»
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Голден Найтс» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Барков, Майк Хоффман и Фрэнк Ватрано. Единственный гол в составе «Вегаса» забил Макс Пасиоретти.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 19 минут 43 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» в гостях обыграл «Оттаву Сенаторз» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3:1
1:1, 0:0, 2:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Барков – 00:12 (5x5), 1:1 – Пасиоретти (Штястны) – 08:07 (5x5), 2:1 – Хоффман (Брассар) – 46:13 (5x5), 3:1 – Ватрано (Барков, Экблад) – 58:44 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
0:2
0:2, 0:0, 0:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Декайзер (Ванек, Дженсен) – 12:04 (5x5), 0:2 – Хельм (Фрк, Гленденинг) – 12:43 (5x5)
«Флорида» — «Вегас»: Барков забросил первым же броском на 12-й секунде
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