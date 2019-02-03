«Флорида» обыграла «Вегас», «Оттава» дома уступила «Детройту»

«Флорида Пантерз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Голден Найтс» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Барков, Майк Хоффман и Фрэнк Ватрано. Единственный гол в составе «Вегаса» забил Макс Пасиоретти.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 19 минут 43 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» в гостях обыграл «Оттаву Сенаторз» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).