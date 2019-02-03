Ковальчук в матче с «Айлендерс» забросил 10-ю шайбу в сезоне

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В середине третьего периода заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук. Ассистентами выступили Дастин Браун и Анже Копитар.

Эта шайба стала для российского нападающего 10-й в сезоне. Всего в НХЛ на его счету 839 (427+412) баллов за результативность в 857 матчах.

Видео гола Ковальчука также доступно для просмотра на канале НХЛ в YouTube.

Ковальчук был выбран «Атлантой» на драфте 2001 года под общим первым номером. В НХЛ он выступал с 2001 по 2013 год, играя за «Атланту» и «Нью-Джерси».