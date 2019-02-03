Шайба Голдобина помогла «Ванкуверу» разгромить «Колорадо» с Варламовым

«Ванкувер Кэнакс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Колорадо и закончилась с крупным счётом — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «лавин» это поражение стало третьим кряду.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Виртанен, Брок Бёзер, Антуан Руссель, Тайлер Мотт и Николай Голдобин. Для российского форварда этот гол стал шестым в нынешнем сезоне. Автором единственной шайбы Джареда Беднара стал Мэттью Калверт. Результативной передачей отметился Никита Задоров.

Видео гола Голдобина также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Кэнакс».

Главным героем матча стал голкипер «косаток» Якуб Маркстрём. Шведский вратарь отразил 34 броска. В свою очередь, российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов справился с 21 из 26 бросков.