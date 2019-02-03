Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Шайба Голдобина помогла «Ванкуверу» разгромить «Колорадо» с Варламовым

Шайба Голдобина помогла «Ванкуверу» разгромить «Колорадо» с Варламовым
Хоккей / НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Колорадо и закончилась с крупным счётом — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «лавин» это поражение стало третьим кряду.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Виртанен, Брок Бёзер, Антуан Руссель, Тайлер Мотт и Николай Голдобин. Для российского форварда этот гол стал шестым в нынешнем сезоне. Автором единственной шайбы Джареда Беднара стал Мэттью Калверт. Результативной передачей отметился Никита Задоров.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:5
0:2, 1:2, 0:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Виртанен (Руссель, Саттер) – 01:32 (5x5), 0:2 – Бёзер (Петтерссон) – 06:04 (5x5), 0:3 – Руссель (Хорват, Виртанен) – 27:30 (5x5), 1:3 – Задоров (Ньето) – 31:18 (5x5), 1:4 – Мотт (Стечер) – 35:17 (5x5), 1:5 – Голдобин (Ливо, Хаттон) – 53:59 (5x4)

Видео гола Голдобина также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Кэнакс».

Главным героем матча стал голкипер «косаток» Якуб Маркстрём. Шведский вратарь отразил 34 броска. В свою очередь, российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов справился с 21 из 26 бросков.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент