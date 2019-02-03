Гол Бёрнса помог «Сан-Хосе» в овертайме победить «Аризону», у Любушкина — «+1»

«Cан-Хосе Шаркс» переиграл «Аризону Койотс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Для «акул» победа стала второй кряду.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Лабанк, Джо Павелски и Брент Бёрнс. Канадский защитник стал самым результативными игроком матча, набрав 2 (1+1) очка. В составе гостей успех праздновали Конор Гарланд и Джош Арчибальд.

Российский защитник «койотов» Илья Любушкин провёл на льду 11 минут 48 секунд и закончил матч с показателем полезности "+1". Также на счету Любушкина одно удаление, два силовых приёма и один заблокированный бросок.