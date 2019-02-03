Харт – шестой вратарь в истории НХЛ, выигравший шесть матчей подряд до 21 года

«Филадельфия Флайерз» встречались с «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Пенсильвании и закончилась со счётом 5:4 ОТ в пользу хозяев.

Вратарь «Филадельфии» Картер Харт отразил 40 бросков и продлил победную серию до шести матчей. До него в истории НХЛ было только пять вратарей, выигрывавших шесть или более матчей в возрасте до 21 года.

Рекорд принадлежит Жослену Тибо (восемь матчей в сезоне-1994/95), по семь побед подряд одерживали Том Баррассо и Кэри Прайс. Победные серии из шести матчей — в активе Тэрри Савчука и Даниэля Бертимё. У Баррассо также две победные шестиматчевые серии.

Харт — первый вратарь в истории «Филадельфии» с такой победной серией в возрасте до 21 года.