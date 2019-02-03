«Калгари» впервые вызвал Рината Валиева из АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» вызвал из фарм-клуба защитника Рината Валиева, информирует официальный сайт команды. 23-летний россиянин стал игроком канадского клуба в результате обмена с «Монреаль Канадиенс» и впервые вызван в главную команду.

В этом сезоне защитник сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Стоктон Хит», забросил 1 шайбу и сделал 11 результативных передач. Также Ринат заработал показатель полезности «+3» и набрал 26 минут штрафа.

Валиев ранее в НХЛ выступал за «Монреаль» и «Торонто Мэйпл Лифс». В общей сложности хоккеист сыграл в лиге 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился. Напомним, права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге принадлежат казанскому «Ак Барсу».