Будро — о противостоянии Кейну: может, запереть его в номере отеля?

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома в овертайме уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1).

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн выполнил голевую передачу на Джонатана Тэйвза, и это позволило игроку продлить результативную серию до 11 матчей. На этом отрезке американец набрал 26 (7+19) очков.

Теперь у него стало 76 (31+45) очков в 52 матчах сезона. В гонке бомбардиров Кейн продолжает занимать второе место с отставанием от лидера — Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — на четыре очка.

Главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро перед матчем предложил вариант игры против лидера «ястребов».

«Как остановить Кейна? Может, запереть его в номере отеля?» — предложил Будро.