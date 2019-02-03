Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Главной звездой дня стал форвард «Виннипег Джетс» Джек Рослович, оформивший первый в карьере хет-трик в игре с «Анахайм Дакс» (9:3). Также он стал автором результативной передачи.

Второй звездой признан нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир, оформивший дубль в ворота «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). Вторую шайбу швейцарский форвард забросил в дополнительное время.

Замкнул тройку лучших голкипер «Детройт Ред Уингз» Джонатан Бернье, отыгравший на ноль в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:0). Канадский вратарь отразил 35 бросков по воротам.