Панарин — о попадании шайбы в колено: всё нормально, Аткинсон пытался убить меня

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал инцидент с участием партнёра по команде Кэма Аткинсона в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:4). По ходу матча Панарину попало шайбой по правому колену после броска Аткинсона. Он почувствовал дискомфорт, но не пропустил ни одной смены.

«Всё нормально. Кэм пытался меня убить», – пошутил Панарин после матча.

В матче Панарин провёл на льду 21 минуту 28 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился двумя передачами и закончил матч с показателем полезности «-1». Голкипер «мундиров» Сергей Бобровский провёл матч в запасе.

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:4) не смог сдержать раздражения из-за постоянных разговоров о возможном уходе из команды Сергея Бобровского и Артемия Панарина.