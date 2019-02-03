Голкипер «Торпедо» Станислав Галимов не вернётся на лёд в этом сезоне

«Торпедо» обновило срок помещения в список травмированных голкипера Станислав Галимова, сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги. Российский вратарь выбыл из строя до 30 апреля. Таким образом, Галимов больше не поможет команде Дэвида Немировски в нынешнем сезоне.

30-летний вратарь в нынешнем чемпионате одержал 13 побед в 28 матчах. В среднем за игру Станислав пропускает 2,65 шайбы и отражает 92,3% бросков. Галимов получил повреждение на первой минуте матча регулярного чемпионата со «Спартаком».

За карьеру в КХЛ Станислав выиграл 163 из 313 матчей, пропуская в среднем за игру 2,07 шайбы и отражая 92,5% бросков. Контракт Галимова с нижегородским клубом истекает 30 апреля 2019 года.