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Боченски: «Барыс» начал подготовку к плей-офф и не волнуется о сопернике

Боченски: «Барыс» начал подготовку к плей-офф и не волнуется о сопернике
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски поделился мнением о возможности занять первое место в дивизионе Чернышёва.

«Мы не смотрим, с кем попадём в плей-офф, и если удастся выиграть дивизион, то начинаем дома как минимум два раунда, а это весомое преимущество. Важнее показывать топ-уровень нашей игры. Наверное, поменьше стресса сейчас, мы знаем, что мы в плей-офф и мы можем вместо борьбы за место в плей-офф сосредоточиться на других вещах, а не то, как это было в других сезонах. В этот год мы уже равномерно начали подготовку к плей-офф, и не волнуемся о сопернике.

Выезд на Дальний Восток? Да, будет непросто. Но мы подготовимся как надо, отдохнем столько, сколько потребуется. У нас отличный тренерский штаб и медицинский персонал. Наш тренер по физподготовке делает отличную работу, поддерживает в хорошей форме. Мы будем готовы", — цитирует Боченски Sports.kz.

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