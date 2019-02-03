Болельщики — форварду «Ванкувера» Биглу: ты быстрее, чем iPhone 1

«Ванкувер Кэнакс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Колорадо и закончилась с крупным счётом — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «лавин» это поражение стало третьим кряду.

Болельщики принесли на матч плакат, обращённый к форварду «Ванкувера» Джею Биглу. «Джей, это послание для тебя. Ты быстрее, чем iPhone 1», — было написано на плакатах.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Аманды Маркотт.

В минувшем сезоне 32-летний Бигл провёл 79 матчей регулярного чемпионата за «Вашингтон Кэпиталз», набрав 22 (7+15) очка. В плей-офф он записал в свой актив 8 (2+6) баллов в 23 встречах и выиграл Кубок Стэнли. В межсезонье Бигл подписал четырёхлетний контракт с «Кэнакс». В этом сезоне Бигл забросил 2 шайбы и сделал 5 голевых передач в 28 матчах регулярного чемпионата.