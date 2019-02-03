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Михайлов — о ЦСКА: уход от первого места — выдумка. Такого не бывает в спорте

Михайлов — о ЦСКА: уход от первого места — выдумка. Такого не бывает в спорте
Хоккей / КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу ЦСКА в дивизионе Тарасова.

«Что тут можно сказать? Пожалуй, только одно — всё идет по плану, выиграли дивизион великого тренера — Анатолия Владимировича Тарасова. Нашего тренера. Прогресс в обороне, во вратарской линии очевиден. Это ещё один отличный результат, который улучшает настроение перед главным турниром сезона — розыгрышем Кубка Гагарина.

Говорят, ЦСКА и СКА сознательно избегают победы в Кубке континента? Считаю, уход любого клуба от победы в первенстве — это выдумка. В профессиональном спорте такого не бывает. Перед стартом сезона ЦСКА поставил задачу — выигрывать в каждом матче регулярного чемпионата. От игры к игре команда и идёт. Как и все конкуренты", — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

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