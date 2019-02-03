Кузнецов: последнее время мне казалось, что «Вашингтон» ощутил отсутствие лета

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о пользе отпускной недели, которая позволила «столичной» команде отдохнуть от хоккея.

«Прошедшая неделя подарила нам массу положительных эмоций. Иногда мне казалось, особенно в последних 20 играх, будто мы действительно ощущаем тот факт, что у нас не было лета. Мы просто играли в хоккей, а потом снова стали играть в хоккей. Пока побеждаешь, чувствуешь себя невероятно, но потом, когда дела идут плохо, начинаешь немного нервничать», — цитирует Кузнецова Washington Post.

Действующие чемпионы в игре с «Калгари Флэймз» прервали серию из семи поражений. Кузнецов стал автором победной шайбы. Также на счету Кузнецова в этой встрече результативная передача, 6 бросков в створ и 2 силовых приёма за 24.36 на льду (6.09 – в большинстве).