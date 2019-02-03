«Торпедо» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

«Торпедо» и «Нефтехимик» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Игра состоится сегодня, 3 февраля, начало — в 17:00 мск.
«Торпедо»:
Браст (Мольков);
Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Мили — Кэлоф;
Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Ураков — Макаренко — Веряев, Смолин.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Шарипзянов — Мусин, Порядин — Нестрашил — Хисамутдинов;
Брынцев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Бикмуллин;
Тимашов — Волгин, Галимов — Куликов — Хайруллин;
Огурцов, Подшендялов — Шарифьянов — Падакин; Шиксатдаров.
«Торпедо» занимает 7-е место в Восточной конференции, «Нефтехимик» — 11-е.