«Торпедо» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

«Торпедо» и «Нефтехимик» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Игра состоится сегодня, 3 февраля, начало — в 17:00 мск.



«Торпедо»:



Браст (Мольков);

Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Варнаков — Мили — Кэлоф;

Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Ураков — Макаренко — Веряев, Смолин.



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Шарипзянов — Мусин, Порядин — Нестрашил — Хисамутдинов;

Брынцев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Бикмуллин;

Тимашов — Волгин, Галимов — Куликов — Хайруллин;

Огурцов, Подшендялов — Шарифьянов — Падакин; Шиксатдаров.

«Торпедо» занимает 7-е место в Восточной конференции, «Нефтехимик» — 11-е.