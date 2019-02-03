Сборная России U18 обыграла российскую команду U17 в товарищеском матче

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) в контрольном матче обыграла сборную, состоящую из игроков до 17 лет. Встреча прошла в Новогорске и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу 18-летних юниоров.

У победителей голами отличились Егор Чинахов (5-я минута), Тахир Мингачев (8) и Максим Грошев (25). За сборную 17-летних юниоров шайбу забросил Степан Стешенко (34). Ассистентский дубль в игре на счету нападающего Егора Спиридонова.

Товарищеский матч

Россия U18 — Россия U17 — 3:1 (2:0; 1:1; 0:0)



1:0 — Чинахов (Буренов, Спиридонов) 4:52

2:0 — Мингачев (Грицюк) 7:46

3:0 — Грошев (Спиридонов) 24:09

3:1 — Стешенко (Константинов) 33:54



Вратари: Скотников — Моторыгин (Гуськов)

Штраф: 8-8.