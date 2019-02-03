Филатов: могли сыграть лучше, но в целом игру оценю удовлетворительно

Главный тренер сборной России U18 Владимир Филатов прокомментировал победу над сборной U17 (3:1) в товарищеском матче.

«Провели контрольный матч перед отъездом на турнир (Турнир пяти наций в Сочи. — Прим. „Чемпионата“), могли сыграть лучше, но в целом игру оценю удовлетворительно. Мы уже определились с составом на Турнир пяти наций. Объявил ребятам, которые давно не вызывались в сборную, что сейчас у них есть один шанс зарекомендовать себя игрой в Сочи, чтобы попасть в состав на юниорский чемпионат мира.



Чтобы сделать это, нужно показать свое хоккейное образование, показать обучаемость, реакцию на тренерские требования. Понятно, что все приезжают в сборную с огромным желанием, но важно не только хотеть — важно мочь.



Знаю, что составы соперников будут хорошими, может быть без одного-двух основных игроков. Каждая из команд на турнире — наш прямой конкурент, это основные команды в мировом хоккее. От турнира жду хорошего хоккея», — приводит слова Филатова сайт Федерации хоккея России.