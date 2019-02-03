Чистяков: тренер не был доволен игрой сборной России U18 в двух периодах

Защитник сборной России U18 Семён Чистяков прокомментировал победу над сборной U17 (3:1) в товарищеском матче.

«Первые два периода мы были не слишком собранными, повезло, что реализовали свои моменты. Потом успокоились, и игра пошла в обе стороны. В третьем периоде собрались и стали доказывать, что мы сильнее. Парни из U17 молодцы. Мы сами играли в прошлом году против старших команд, знаем, что это такое. Такие матчи всегда приятно играть, всегда есть что доказывать.



Тренер не был доволен нашей игрой в двух периодах — не выполняли установку, не показывали то, что тренировали. Но в третьем периоде собрались, получалось комбинировать, и пошли броски. Третий период можно выделить», — приводит слова Чистякова сайт Федерации хоккея России.