«Локомотив» упустил преимущество в три шайбы, но одолел «Сочи»

«Сочи» встречались с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Сочи и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.



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Гости открыли счёт на 26-й минуте усилиями Михаила Беляева. Через две минуты преимущество ярославской команды увеличил Данил Юртайкин. На 46-й минуте Андрей Локтионов забросил третью шайбу.

Вскоре хозяева смогли отыграть один гол — отличился словацкий нападающий Мартин Бакош. На 50-й минуте Егор Рыков сократил отставание до минимума, а на 54-й канадец Эрик О'Делл сравнял счёт. За две минуты до окончания основного времени Рушан Рафиков принёс гостям победу — 4:3.



«Локомотив» реабилитировался после поражения от «Торпедо» (2:3 ОТ) в предыдущем матче, а подопечные Сергея Зубова проиграли второй раз кряду.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.