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«Локомотив» упустил преимущество в три шайбы, но одолел «Сочи»

«Локомотив» упустил преимущество в три шайбы, но одолел «Сочи»
Хоккей / КХЛ

«Сочи» встречались с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Сочи и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

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Гости открыли счёт на 26-й минуте усилиями Михаила Беляева. Через две минуты преимущество ярославской команды увеличил Данил Юртайкин. На 46-й минуте Андрей Локтионов забросил третью шайбу.

Вскоре хозяева смогли отыграть один гол — отличился словацкий нападающий Мартин Бакош. На 50-й минуте Егор Рыков сократил отставание до минимума, а на 54-й канадец Эрик О'Делл сравнял счёт. За две минуты до окончания основного времени Рушан Рафиков принёс гостям победу — 4:3.

«Локомотив» реабилитировался после поражения от «Торпедо» (2:3 ОТ) в предыдущем матче, а подопечные Сергея Зубова проиграли второй раз кряду.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
3:4
0:0, 0:2, 3:2
Локомотив
Ярославль
0:1 – Беляев (Ильенко, Картаев) – 25:26 (5x5), 0:2 – Юртайкин (Кронвалль) – 27:45 (5x5), 0:3 – Локтионов (Аверин, Козун) – 45:04 (5x5), 1:3 – Бакош (Александров, Воробьёв) – 46:38 (5x5), 2:3 – Рыков (Бакош, Шмелёв) – 49:03 (5x5), 3:3 – О'Делл (Пайгин, Росен) – 53:44 (5x4), 3:4 – Рафиков (Локтионов) – 57:35 (5x4)
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