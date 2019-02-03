«Нефтехимик» в овертайме победил «Торпедо» в матче КХЛ

«Торпедо встречалось с «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

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Хозяева открыли счёт на 33-й минуте усилиями Михаила Орлова. Вскоре нападающий команды из Нижнекамска Павел Порядин сравнял счёт, а на 49-й минуте Йоонас Няттинен вывел гостей вперёд. На последней минуте третьего периода Энди Мили сравнял счёт и перевёл в игру в овертайм, где подопечные Вячеслава Буцаева вырвали победу благодаря голу Марата Хайруллина.

«Нефтехимик» реабилитировался после домашнего поражения от «Сочи» (0:1) в прошлом матче, а «Торпедо» потерпело 22-е поражение в сезоне.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.