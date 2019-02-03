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Тарасенко: сейчас «Сент-Луис» играет увереннее, задача — попасть в плей-офф

Тарасенко: сейчас «Сент-Луис» играет увереннее, задача — попасть в плей-офф
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:2).

«Поначалу нам было тяжело играть, потому что мы только вернулись в хоккей после паузы. Установка была такой: сыграть где-то попроще. Мы старались делать это, залезать поглубже в их зону. А когда забили первые два гола, то почувствовали себя лучше.

Хорошо, что удалось довести матч до победы. Особенно после паузы. Немного непривычными были ощущения. Но мы справились с этим и заработали два очка.

Начало чемпионата у нас получилось не очень… Много всякого тут происходило. Но мне кажется, сейчас ребята играют увереннее. Каждый верит и в себя, и в партнёров. И от этого приходит результат.

Мы подбираемся к плей-офф. И задача не просто попасть туда, а занять место как можно выше. Особенно сейчас, когда это так близко», — сказал Тарасенко в интервью „Матч ТВ“.

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