«Коламбус» не разрешит клубам общаться с Панариным о новом контракте до обмена

«Коламбус Блю Джекетс» не разрешит клубам, заинтересованным в переходе нападающего Артемия Панарина, общаться с игроком по поводу нового контракта до проведения сделки. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ранее Панарин рассказал, что не будет вести переговоры о новом соглашении до конца сезона.

«Говорят, что «Коламбус» не разрешит клубам общаться с Панариным до обмена», — сказал Фридман в эфире Sportsnet.

По итогам недавнего матча с «Виннипег Джетс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ Панарин стал только седьмым незадрафтованным игроком в истории лиги (начиная с сезона-1963/64, когда появился драфт), забивавшим 20 или более голов в каждом из четырёх сезонов со старта карьеры в лиге.