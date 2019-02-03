Дацюку вернули звание капитана СКА, он выйдет с повязкой на матч с «Авангардом»

Как стало известно «Чемпионату», Павел Дацюк снова назначен капитаном СКА. На гостевой матч с «Авангардом» именно он выведет «армейцев» в роли капитана.

Дацюк был назначен капитаном СКА после возвращения из НХЛ в 2016 году и лишён звания в ноябре 2018 года, с тех пор капитаном был Евгений Кетов.

Кетов пропустил последний матч СКА с «Сибирью», и капитаном команды в этой игре был Сергей Плотников.

В текущем сезоне Дацюк провёл 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (11+26) очков при коэффициенте полезности "+21". СКА занимает второе место в Западной конференции и уже обеспечил себе участие в плей-офф.

Петербургская команда сыграет с «Авангардом» завтра на «Арене-Балашиха» имени Юрия Ляпкина, начало матча запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.