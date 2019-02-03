Буцаев: несмотря на то что «Торпедо» открыло счёт, «Нефтехимик» верил в себя

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (3:2 ОТ).



«Прежде всего поздравляю ребят с победой. За последние несколько недель мы много сыграли с «Торпедо». Друг друга хорошо изучили.



Сегодня главным было выполнение игрового задания, терпение. В первом периоде, до удаления у соперника, мы играли так, как нужно, но именно в том меньшинстве соперник имел реальную возможность открыть счёт. Здорово, что вратарь нас выручил в этот момент. В перерыве пришлось ввести некие коррективы.



Во втором периоде мы уже играли более дисциплинированно, грамотно, правильно. Несмотря на то что соперник открыл счёт, мы верили в себя. Хорошо, что в овертайме смогли добыть два очка», – цитирует Буцаева пресс-служба «Нефтехимика».

«Нефтехимик» в овертайме победил «Торпедо» в матче КХЛ