Немировски: игра была равная, рад, что ребята бились, старались

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

«Игра была равная. Обе команды хорошо двигались. У нас было три хороших момента в первом периоде, и надо было забивать. Рад, что ребята бились, старались», – цитирует тренера пресс-служба «Нефтехимика».

Комментарий главного тренера команды из Нижнекамска Вячеслава Буцаева читайте на «Чемпионате».

«Нефтехимик» реабилитировался после домашнего поражения от «Сочи» (0:1) в прошлом матче, а «Торпедо» потерпело 22-е поражение в сезоне.

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