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Туукка Раск остановил красивый проход Овечкина

Туукка Раск остановил красивый проход Овечкина
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В первом периоде вратарь команды из Массачусетса Туукка Раск остановил красивый проход российского нападающего Александра Овечкина.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Напомним, в матче с «Бостоном» Овечкин может стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ, для этого ему нужно набрать одно очко. Сейчас в активе капитана столичной команды 1179 баллов за результативность (644 шайбы и 535 передач), столько же у Сергея Фёдорова.

В НХЛ Фёдоров выступал в «Детройте», «Анахайме», «Коламбусе» и «Вашингтоне», провёл в общей сложности 18 сезонов, 1248 матчей и отметился 1179 очками (483 шайбы + 696 передач).

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