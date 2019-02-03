«Бостон» с минимальным счётом обыграл «Вашингтон»

«Бостон Брюинз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и закончилась со счётом 1:0 в пользу команды из Массачусетса.



Единственную шайбу в матче в середине второго периода забросил чешский нападающий «Бостона» Давид Крейчи.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в сегодняшнем матче мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко, но он не сумел это сделать. Сейчас в активе Овечкина 1179 баллов за результативность (644 шайбы и 535 передач), столько же у Сергея Фёдорова.



В НХЛ Фёдоров выступал в «Детройте», «Анахайме», «Коламбусе» и «Вашингтоне», провёл в общей сложности 18 сезонов, 1248 матчей и отметился 1179 очками (483 шайбы + 696 передач).