Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» — «Алавес». 03 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Бостон» с минимальным счётом обыграл «Вашингтон»

«Бостон» с минимальным счётом обыграл «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и закончилась со счётом 1:0 в пользу команды из Массачусетса.

Единственную шайбу в матче в середине второго периода забросил чешский нападающий «Бостона» Давид Крейчи.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Крейчи (Крюг, Пастрняк) – 30:43 (5x5)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в сегодняшнем матче мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко, но он не сумел это сделать. Сейчас в активе Овечкина 1179 баллов за результативность (644 шайбы и 535 передач), столько же у Сергея Фёдорова.

В НХЛ Фёдоров выступал в «Детройте», «Анахайме», «Коламбусе» и «Вашингтоне», провёл в общей сложности 18 сезонов, 1248 матчей и отметился 1179 очками (483 шайбы + 696 передач).

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент