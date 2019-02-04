Рирден на полпериода посадил Кузнецова на лавку в наказание за удаление

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден в матче с «Бостон Брюинз» в наказание за удаление усадил на лавку Евгения Кузнецова. Нападающий получил штраф на восьмой минуте игры, после чего провёл только одну смену в большинстве.

Такое же наказание получил Дмитрий Яшкин, оба игрока вернулись к игре во втором периоде. «Вашингтон» потерпел поражение со счётом 0:1.

Добавим, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во вчерашнем матче мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко, но он не сумел это сделать. Сейчас в активе Овечкина 1179 баллов за результативность (644 шайбы и 535 передач), столько же у Сергея Фёдорова.



В НХЛ Фёдоров выступал в «Детройте», «Анахайме», «Коламбусе» и «Вашингтоне», провёл в общей сложности 18 сезонов, 1248 матчей и отметился 1179 очками (483 шайбы + 696 передач).