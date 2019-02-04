«Калгари» на выезде переиграл «Каролину» — 4:3

«Калгари Флэймз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) в пользу гостей.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



Счёт в матче на 5-й минуте открыл финский форвард хозяев Теуво Терявяйнен. Вскоре швед Элиас Линдхольм восстановил равенство, а во втором периоде «Калгари» вышел вперёд благодаря шайбам Дерека Райана и Гарнета Хэтэуэйя. На 39-й минуте Даги Хэмилтон отыграл один гол, а в третьем периоде команды обменялись голами — отличились Ноа Хэнифин и Себастьян Ахо.

«Калгари» реабилитировался за поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4) в предыдущем матче, а «Каролина» прервала мини-серию из двух подряд побед.