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«Калгари» на выезде переиграл «Каролину» — 4:3

«Калгари» на выезде переиграл «Каролину» — 4:3
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт в матче на 5-й минуте открыл финский форвард хозяев Теуво Терявяйнен. Вскоре швед Элиас Линдхольм восстановил равенство, а во втором периоде «Калгари» вышел вперёд благодаря шайбам Дерека Райана и Гарнета Хэтэуэйя. На 39-й минуте Даги Хэмилтон отыграл один гол, а в третьем периоде команды обменялись голами — отличились Ноа Хэнифин и Себастьян Ахо.

«Калгари» реабилитировался за поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4) в предыдущем матче, а «Каролина» прервала мини-серию из двух подряд побед.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3:4
1:1, 1:2, 1:1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Терявяйнен (Ферланд, Ахо) – 04:03 (5x5), 1:1 – Линдхольм (Монахан, Джордано) – 07:58 (5x4), 1:2 – Райан (Манджапане, Чюлингтон) – 27:39 (5x5), 1:3 – Хэтэуэй (Райан) – 32:34 (4x5), 2:3 – Хэмилтон (Валльмарк, Терявяйнен) – 38:27 (5x5), 2:4 – Хэнифин (Беннетт, Нил) – 53:05 (5x5), 3:4 – Ахо (Ферланд, Хэмилтон) – 59:05 (5x4)
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