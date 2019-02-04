Проход Овечкина и шайба Крейчи — в видеообзоре матча «Вашингтон» — «Бостон»

«Бостон Брюинз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и закончилась со счётом 1:0 в пользу команды из Массачусетса.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Единственную шайбу в матче в середине второго периода забросил чешский нападающий «Бостона» Давид Крейчи.

Видеообзор матча также доступен для просмотра на «Чемпионате».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко, но он не сумел это сделать. Сейчас в активе Овечкина 1179 баллов за результативность (644 шайбы и 535 передач), столько же у Сергея Фёдорова.