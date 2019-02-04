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Эффектный гол Райана — в видеообзоре матча «Каролина» — «Калгари»

Эффектный гол Райана — в видеообзоре матча «Каролина» — «Калгари»
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт в матче на 5-й минуте открыл финский форвард хозяев Теуво Терявяйнен. Вскоре швед Элиас Линдхольм восстановил равенство, а во втором периоде «Калгари» вышел вперёд благодаря шайбам Дерека Райана и Гарнета Хэтэуэйя. На 39-й минуте Даги Хэмилтон отыграл один гол, а в третьем периоде команды обменялись голами — отличились Ноа Хэнифин и Себастьян Ахо.

Видео также доступно на «Чемпионате».

«Калгари» реабилитировался за поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4) в предыдущем матче, а «Каролина» прервала мини-серию из двух подряд побед.

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