Линдхольм потроллил фанатов «Каролины», повторив празднование «ураганов»

«Калгари Флэймз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) в пользу гостей.

После её завершения нападающий «огоньков» Элиас Линдхольм потроллил фанатов «Каролины», повторив одно из празднований «ураганов». «Харрикейнз» каждую победу отмечают оригинальными празднованием. Линдхольм выступал за «Каролину с 2013 по 2018 год.

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Счёт в матче на 5-й минуте открыл финский форвард хозяев Теуво Терявяйнен. Вскоре Линдхольм восстановил равенство, а во втором периоде «Калгари» вышел вперёд благодаря шайбам Дерека Райана и Гарнета Хэтэуэйя. На 39-й минуте Даги Хэмилтон отыграл один гол, а в третьем периоде команды обменялись голами — отличились Ноа Хэнифин и Себастьян Ахо.