Рирден — о наказании Кузнецова: мы часто удаляемся, надо улучшать дисциплину

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал решение оставить нападающего Евгения Кузнецова вне игры на полпериода за удаление на восьмой минуте встречи с «Бостон Брюинз» (0:1).



«В этой области нам надо становиться лучше, потому что мы слишком часто удаляемся, играя клюшкой. Мы это обсуждали, и это лучший выход для нашей команды. «Вашингтон» должен быть более дисциплинированным, если собирается быть успешным. Последние 30 матчей сезона — правильное время, чтобы приучиться к этому», — цитирует Рирдена Washington Post.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «медведями» мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко, но он не сумел это сделать. Сейчас в активе Овечкина 1179 баллов за результативность (644 шайбы и 535 передач), столько же у Сергея Фёдорова.

Рирден на полпериода посадил Кузнецова на лавку в наказание за удаление