Зюзин: из КХЛ убрали «Металлург», «Ладу» и «Югру», а конкуренция не увеличилась

Экс-тренер «Салавата Юлаева», второй номер драфта-1996 Андрей Зюзин поделился мнением о конкуренции в КХЛ.



«За последние полтора года мы убрали из КХЛ новокузнецкий «Металлург», «Ладу» и «Югру». Но парадокс в том, что реально конкуренция в КХЛ вряд ли увеличилась. Если два-три года назад в феврале за три-четыре горящие путёвки в плей-офф спорили восемь-девять команд, то сегодня, по большому счёту, кубковой борьбы нет. Последняя надежда разве что на Ригу, которая на Западе, возможно, сможет побороться с «Сочи». Для КХЛ это звонок.



Понятно, что сравнивать КХЛ с такой мировой лигой, как НХЛ, пока сложно. Но вы обратите внимание на нынешний, совершенно уникальный сезон НХЛ. После 50 матчей четвёртую команду лиги «Сан-Хосе» отделяет от 25-й, «Флориды», 17 очков. В КХЛ, к сожалению, на таком же отрезке картина совсем другая: четвёртый клуб, «Локомотив», опережает 25-й, «Слован», в три раза больше — на 51 очко!» — приводит слова Зюзина Russia-Hockey.

«Сибирь» приблизится к плей-офф, ей поможет «Йокерит». Превью недели КХЛ А у рижского «Динамо» есть хороший шанс подвинуть «Сочи» из западной восьмёрки.