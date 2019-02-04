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Чернышенко: нет сомнений, что арену в Омске восстановят в ближайшее время

Чернышенко: нет сомнений, что арену в Омске восстановят в ближайшее время
Хоккей / КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о ситуации с ареной в Омске. Из-за проблем с ледовым дворцом «Авангард» вынужден проводить домашние матчи в Балашихе.

«Мы абсолютно спокойны, поскольку видим программу, понимаем, что Омск собирается делать со своей ареной. Они её реконструируют и вернутся домой, безусловно. И нет никаких сомнений, что омская арена будет в ближайшее время восстановлена.

Временный перевод «Авангарда» в Западную конференцию? Нет, мы считаем, что это неправильно. Это омский клуб, они несут определённую ответственность перед своей аудиторией и намерены вернуть клуб домой», — цитирует Чернышенко «Российская газета».

Сегодня, 4 февраля, омский клуб встретится в Балашихе со СКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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