Толчинский: матчи с минским «Динамо» всегда получаются непростыми для ЦСКА

Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский рассказал о прошедшей игре с «Северсталью» (4:0) и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с минским «Динамо». Игра состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 19:30 мск.



«В Череповце был хороший матч, качественно сыграли в обороне и результативно в нападении. В итоге одержали заслуженную победу. А шайбу забросил за счёт Максима Мамина, он отдал хороший пас, и мне оставалось только попасть в ворота.



Как хоккеисты отмечают день рождения на выезде? Да никак. Родители прилетели в Минск, сходил с ними покушать. Дальше всё по стандарту — подготовка к следующему матчу. У нас с минским «Динамо» всегда непростые встречи. Нужно серьёзно подойти к игре», — приводит слова Толчинского пресс-служба ЦСКА.

В этом сезоне ЦСКА трижды обыгрывал минчан (2:1, 3:0, 3:2 ОТ).