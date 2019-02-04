Джонс — об Овечкине: если на долю секунды замешкаться, то всё — шайба в сетке

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс оценил бросок капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Овечкин открывает лёд для всех остальных. Карлсон часто получает шанс бросать от синей линии, потому что соперники беспокоятся об Овечкине. То же самое с Оши, который много бросает из центральной зоны. Игрок меньшинства рядом с Ови не может помогать так, как хочется, поэтому приходится выбирать.



Это вызов. Можно тенью преследовать Овечкина весь матч, и «Вашингтон» будет иметь три большинства. В двух ты всё делаешь великолепно, не давая ему бросать. Но в третьем если на долю секунду замешкаться, то всё — шайба в сетке», — приводит слова Джонса официальный сайт НХЛ.

Овечкин в игре с «Бостон Брюинз» (0:1) мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко, но он не смог это сделать. Сейчас в активе форварда 1179 (644+535) баллов, столько же у Сергея Фёдорова.