Раск — о рекорде: приятное достижение, но оно ничего не поменяет в моём сознании

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск поделился эмоциями после того, как установил клубный рекорд. Финн после матча с «Вашингтон Кэпиталз» (1:0) стал самым побеждающим вратарём в истории «медведей» (253), обойдя Тайни Томпсона (252).



«Конечно, приятно стать самым побеждающим вратарём в истории клуба. Впрочем, это ничего не поменяет в моём сознании ни по ходу сезона, ни после него. Моё имя стало частью истории, но рано или поздно может появиться другой вратарь, способный превзойти достижение. Надеюсь, мне удастся одержать ещё несколько побед, чтобы обеспечить себе преимущество», — приводит слова Раска пресс-служба НХЛ.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко, но он не сумел это сделать. Сейчас в активе Овечкина 1179 баллов за результативность (644 шайбы и 535 передач), столько же у Сергея Фёдорова.