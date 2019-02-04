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Сушинский: никакого впечатления от встречи с Моуринью, больше интересен Хартли

Сушинский: никакого впечатления от встречи с Моуринью, больше интересен Хартли
Хоккей / КХЛ

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал приезд в Балашиху бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Предполагается, что сегодня португальский специалист проведёт символическое вбрасывание перед игрой «Авангарда» со СКА.

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«Этот вопрос больше к нашим пиарщикам. Сегодня виделся с ним. Честно говоря, у меня никакого впечатления. Меня больше заботит своя игра, чем Моуринью. Спокойно отнёсся. Мне больше интересен Боб Хартли», — приводит слова Сушинского телеканал «360».

Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». 55-летний португальский специалист — обладатель 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» — СКА.

Моуринью прибыл на арену в Балашихе, где «Авангард» сыграет со СКА
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