Сушинский: никакого впечатления от встречи с Моуринью, больше интересен Хартли

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал приезд в Балашиху бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Предполагается, что сегодня португальский специалист проведёт символическое вбрасывание перед игрой «Авангарда» со СКА.

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«Этот вопрос больше к нашим пиарщикам. Сегодня виделся с ним. Честно говоря, у меня никакого впечатления. Меня больше заботит своя игра, чем Моуринью. Спокойно отнёсся. Мне больше интересен Боб Хартли», — приводит слова Сушинского телеканал «360».



Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». 55-летний португальский специалист — обладатель 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» — СКА.