Кэссиди: Раск контролировал игру с «Вашингтоном» с первой и до последней секунды

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди оценил игру голкипера команды Туукки Раска в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:0). Финн установил клубный рекорд «медведей» по количеству побед среди вратарей (253), обойдя Тайни Томпсона (252).



«Туукка прекрасно делает свою работу на протяжении многих лет. Он оказал весомую помощь для клуба и блестяще проявил себя в игре с «Вашингтоном». Полевые игроки старались помогать ему, но в тех ситуациях, когда они были бессильны, Раск был на высоте. Он контролировал игру с первой и до последней секунды», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин мог стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Ему нужно было набрать одно очко, но он не сумел это сделать. Сейчас в активе Овечкина 1179 баллов за результативность (644 шайбы и 535 передач), столько же у Сергея Фёдорова.

Раск: рад, что Ови не заработал недостающее до рекорда очко в матче с «Бостоном»