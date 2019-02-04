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Зюзин: думаю, КХЛ было бы интересно создать дивизион на Дальнем Востоке

Зюзин: думаю, КХЛ было бы интересно создать дивизион на Дальнем Востоке
Хоккей / КХЛ

Экс-тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин считает, что в КХЛ необходимо создать дальневосточный дивизион.

«В своё время карьеру в НХЛ я начинал в «Сан-Хосе», который задрафтовал меня под общим вторым номером. Тогда лига пыталась создать на Тихоокеанском побережье целый анклав — «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Анахайм», далее «Колорадо» и так далее. План НХЛ по запуску региона буквально с нуля сработал: вскоре именно клубы этого дивизиона начали завоёвывать Кубки Стэнли.

На мой взгляд, учитывая подъём экономики в Азии, КХЛ было бы интересно создать хоккейный дивизион именно на Дальнем Востоке. Условно Япония и Корея могли бы подтянуться к Хабаровску, Владивостоку и Пекину, выставив по одной крепкой команде», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

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