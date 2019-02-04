«Трактор» — «Йокерит»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Трактора» и «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 17:00 мск.



В составе хозяев по-прежнему отсутствует форвард Кристиан Томас, который продолжает восстановление после травмы.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Исаев, Энлунд — Стоу — Бергстрём;

Петров — Карпухин, Кравцов — Шаров — Глинкин;

Бородкин — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;

Желдаков, Шолохов — Дугин — Ерофеев, Пеньковский.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Кивистё — Грант, Плэтт — Маннинен — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Регин — Весалайнен;

Столлери — Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.

«Сибирь» приблизится к плей-офф, ей поможет «Йокерит». Превью недели КХЛ А у рижского «Динамо» есть хороший шанс подвинуть «Сочи» из западной восьмёрки.