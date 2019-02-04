Стали известны составы «Трактора» и «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 17:00 мск.
В составе хозяев по-прежнему отсутствует форвард Кристиан Томас, который продолжает восстановление после травмы.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Исаев, Энлунд — Стоу — Бергстрём;
Петров — Карпухин, Кравцов — Шаров — Глинкин;
Бородкин — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Желдаков, Шолохов — Дугин — Ерофеев, Пеньковский.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Кивистё — Грант, Плэтт — Маннинен — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Регин — Весалайнен;
Столлери — Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.
«Трактор» — «Йокерит»: стали известны составы команд